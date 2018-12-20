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Общество
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Путин рассказал о героях среди молодежи

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Путин рассказал о героях среди молодежи

Москва, 20 декабря. Российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал о своем отношении к молодежи.

По словам российского лидера, когда ему говорят о молодежи, то он всегда вспоминает трагические, а также героические страницы из современной истории России. В качестве примера Путин вспомнил подвиг 6-й роты псковского десанта во время боевых действий в Чечне в 2000 году.

Путин рассказал о героях среди молодежи

«Вспомните 6-ю роту десантников. 96 парней 19-20 лет, которые практически со школьной скамьи оказались в Вооруженных силах. В живых осталось только шестеро. Почти трое суток шел бой. Дрались лопатами и ножами. Вот — герои! Вот молодежь!» — заявил российский президент.

Его слова аудитория встретила аплодисментами. Путин подчеркнул, что «этот слой молодежи» — опора сегодняшнего дня для России, российский президент назвал их «нашим будущим».

Автор: Денис Коробейников
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