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Путин: Российский флаг никому не может мешать

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Путин: Российский флаг никому не может мешать

Москва, 20 декабря. Журналистка из Дагестана пришла на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина с большим российским флагом. Она пожаловалась главе государства, что триколор мешает операторам.

«Российский флаг никому не может мешать», — ответил Путин.  

Путин: Российский флаг никому не может мешать

Корреспондент ГТРК «Дагестан» пообещала президенту, что задаст ему короткий вопрос.

«Флаг длинный – вопрос короткий», — сказала она.

Журналистка решила обратить внимание собравшихся на то, что Россия является многонациональной страной. Она немного рассказала о себе, отметив, что сама является русской, а ее муж – аварец. Журналистка призвала чаще использовать в рекламе на российском телевидении не только славянские, но и другие типажи.

Путин: Российский флаг никому не может мешать

Также представительница Дагестана попросила Путина помочь поставить точку в деле братьев Гасангусейновых и взять его под свой контроль.

«Я должен дать соответствующее поручение главе СК РФ Александру Бастрыкину, считайте, что оно уже есть», — сказал Путин.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й.

Путин: Российский флаг никому не может мешать

Автор: Василий Котов
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