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Политика

Путину рассказали о проблемах с газификацией в Ленобласти

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Путину рассказали о проблемах с газификацией в Ленобласти

Москва, 20 декабря. Жители Ленинградской области испытывают проблемы с газификацией, сообщил президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции корреспондент интернет-издания 47 News.

Представитель СМИ заявил, что без газа остается Карельский перешеек. По данным журналиста, «Газпром» считает экономически невыгодным проводить реконструкцию газовой подстанции. Президент в ответ пообещал разобраться в ситуации в Приозерском районе Ленинградской области и отреагировать на нее.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й.

Автор: Василий Котов
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