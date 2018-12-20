Путин: Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане из-за Афганистана

Москва, 20 декабря. Россия будет укреплять свою военную базу в Таджикистане в связи с событиями, происходящими в Афганистане, заявил в четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Будем укреплять свою базу в Таджикистане в связи с афганскими событиями», — сказал он.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й.