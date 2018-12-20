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Политика

Путин назвал условия для прорыва в темпах роста экономики России

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Путин назвал условия для прорыва в темпах роста экономики России

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения прорывных темпов роста ВВП необходимо изменить структуру российской экономики. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что Россия может занять пятое место по объему ВВП в мире, однако для этого для этого необходимо обеспечить экономический прорыв, который невозможен без изменения ее структуры.

«Нужно войти в другую лигу экономики. И не только по объемам, думаю, что занять пятое место по объему ВВП — это вполне по силам. И мы сделаем это», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что для обеспечения роста российской экономики необходимы ресурсы, поэтому в настоящее время правительство и администрация президента работают над их поисками.

Автор: Артем Никулин
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