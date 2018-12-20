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Путин шуткой ответил на вопрос про женитьбу

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Путин ответил на вопрос о женитьбе

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о женитьбе.

Во время пресс-конференции журналист спросил Путина, когда президент России женится и на ком. Российский лидер в ответ поинтересовался у задавшего вопрос мужчины о его семейном положении. Собеседник главы отметил, что женат.

«Он женат и хочет, чтобы мне было так же, — пошутил президент. — Но как порядочный человек когда-нибудь должен буду это сделать».

Путин шуткой ответил на вопрос про женитьбу

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Автор: Катерина Иванова
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