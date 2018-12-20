Из Афганистана 17 лет выходят: Путин прокомментировал намерение США оставить Сирию

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американской журналистки о возможном выходе США из Сирии, отметил, что присутствие американского контингента в САР является нелегитимным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент будет выведен из Сирии. Российский лидер, комментируя это высказывание Трампа, напомнил, что из Афганистана США не могут выйти уже 17 лет.

«Что касается вывода американских войск [из Сирии], я не знаю, что это такое​​​. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Совет безопасности ООН не давал разрешения на ввод американских военных в Сирию, не просил Вашингтон о помощи и Дамаск.

«США нелегитимно находятся в Сирии», — сказал Путин.

Напомним, Россия является одним из основных участников урегулирования в Сирии. США, как неоднократно подчеркивали в Дамаске, преследуют на территории ближневосточного государства собственные цели, прикрываясь якобы эффективной борьбой с террористами.