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Россия

Путин назвал Кудрина товарищем и хорошим специалистом

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Путин назвал Кудрина товарищем и хорошим специалистом

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин назвал руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина хорошим и надежным специалистом, к советам которого он прислушивается. Об этом он рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава государства уточнил, что относится к политику с большим уважением. Кроме того, Путин назвал его своим товарищем и хорошим специалистом. Президент подчеркнул, что в большинстве случаев прислушивается к советам Кудрина.

Также глава государства уточнил, что темпы экономического развития на уровне 1%, по оценкам главы Счетной палаты, были в России еще тогда, когда сам Кудрин был председателем правительства страны.

«Я с большим уважением отношусь к Алексею Леонидовичу. Он мой товарищ и он хороший специалист. Я, как правило, прислушиваюсь к его рекомендациям», — сказал Путин.

Напомним, в мае 2018 года Путин назначил Кудрина на пост главы Счетной палаты. По мнению политика, палате необходимо следить за тратами государственных инвестиций, а также за тем, чтобы они приближали Россию «к национальным целям».

Путин назвал Кудрина товарищем и хорошим специалистом

Автор: Алия Садыкова
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