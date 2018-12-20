Путин объяснил журналисту, что такое аннексия

Москва, 20 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил крымскому журналисту, что такое аннексия.

«Что такое аннексия? Силовой захват. Если так, то тогда жители Крыма ни в чем не виноваты, а если пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. Против Крыма ввели санкции — ограничения по выезду и визам, финансовым операциям, морской и другой инфраструктуре. Эти санкции затрагивают всех крымчан, не только против руководства, а против всех», — напомнил российский лидер.

Именно эти санкции российский президент назвал «аннексией».

«Если санкции — за голосование, то надо признать, что оно состоялось», — подчеркнул он.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.