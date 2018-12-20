Сирия, 20 декабря. Самолет Израиля был замечен у границы с Сирией. Произошел взрыв вблизи города Камышлы в северной части Хасаки. Франция заявила о своем намерении продолжить «борьбу с терроризмом» в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заметили самолет ВВС Израиля в районе Голанских высот недалеко от границы с САР.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает противостоять курдам в северной части Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: попыталась организовать засаду у опорного пункта САА юго-восточнее Хамы.

Курды: пережили взрыв вблизи города Камышлы в северной части Хасаки.

ВС Турции: направили новую партию военной техники на север провинции Хама.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что сирийские войска были приведены в состояние боевой готовности после того, как израильский военный самолет был замечен недалеко от границы Сирии. Военные источники AMN передают, что истребитель ВВС Израиля вошел в воздушное пространство Ливана недалеко от горы Джебель Эш-Шейх, находящейся в районе оккупированных Израилем Голанских высот. Напомним, в первой половине декабря представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о начале военной операции «Северный щит», в рамках которой вооруженные силы страны намереваются уничтожить укрепления и подземные тоннели ливанского военизированного формирования «Хезболла» на границе с Израилем.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в северной части Алеппо продолжаются вооруженные стычки между боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и Отрядами народной самообороны (YPG). Перестрелки отмечаются к западу от города Аль-Баб. Напомним, несколько часов назад стало известно о столкновениях вблизи населенного пункта Мареа, в результате которых был убит один из курдских бойцов. Никаких новых данных о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало.

Между тем информационный портал Al Masdar News заявляет, что американские военные уже начали покидать район Манбиджа на северо-востоке региона. Напомним, Соединенные Штаты сообщили о выводе своих вооруженных сил с территории САР накануне. При этом многие военные эксперты полагают, что Вашингтон не оставит поиски поводов для отмены своего решения.

Провинция Ракка

Вслед за сообщениями о выходе сил США из Алеппо поступают сведения об эвакуации американских военных из Северной Ракки. Как утверждает военный источник в сети Twitter (alrasedalsoure), войска США покинули район населенного пункта Сулук, а также свои позиции в окрестностях города Тель-Абьяд.

В свою очередь Франция намерена сохранить военное присутствие в Сирии, дабы «продолжить борьбу с терроризмом». Об этом сообщила французский министр по европейским делам Натали Луазо, отметив, что приоритеты Вашингтона и Парижа в данном вопросе не совпадают. Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские силы якобы уже одержали победу над террористами.

Провинция Хама

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что на север провинции Хама прибыла крупная партия вооружения из Турции. Около 20 единиц военной техники турецкой армии вошли в район населенных пунктов Шир-Магар и Мурек.

Тем временем вновь разворачиваются столкновения между правительственными войсками и боевиками исламистского формирования «Джейш Аль-Изза» на севере региона. Информационное агентство Al Masdar News передает, что джихадисты предприняли попытку организовать засаду у линии разграничения сил, однако были замечены сирийскими военнослужащими, базирующимися на одном из КПП вблизи города Аль-Масасна. Под огнем правительственных подразделений были уничтожены несколько джихадистов группировки, после чего остальные радикалы были вынуждены отступить в направлении Аль-Латамины. Напомним, накануне поступали данные об ожесточенных боях на подступах к населенному пункту, в результате которых силы САР лишились нескольких солдат, тем не менее, отмечалось, что никаких территориальных потерь САА не понесла.

Провинция Хасака

В провинции Хасака вновь детонировало взрывное устройство, установленное неизвестными. Как передает новостное агентство Jisr TV, бомба, заложенная на обочине дороги, была активирована в момент проезда автомобиля патрульных Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Камышлы. О возможных убитых и раненых со стороны YPG не сообщается. Местные активисты полагают, что взрыв мог быть организован членами арабских племен, выступающих против оккупации курдов. Напомним, накануне в северной части провинции прошли массовые демонстрации, в ходе которых протестующие требовали передать занимаемые курдскими силами территории под контроль правительственных войск. Как известно, недовольство населения вызвано антинародной политикой, проводимой проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)