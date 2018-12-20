Сирия: корреспондент ФАН навестил мальчика, пострадавшего под огнем «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

Западная окраина Алеппо вновь подверглась обстрелам джихадистов, которые регулярно продолжают нарушать режим перемирия. В результате вчерашнего удара боевиков по району Аз-Захра был ранен ребенок. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил больницу, куда был госпитализирован пострадавший мальчик, узнал подробности случившегося и прислал оттуда эксклюзивные кадры.

Бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) открыли огонь по жилым кварталам Алеппо со стороны своих позиции в пригороде Баллермун вчера примерно в 14 часов. Под обстрелом получил сквозное проникающее огнестрельное ранение груди мальчик по имени Мухаммад Хамави. Он был экстренно доставлен в госпиталь Университета Алеппо, где ему оказали медицинскую помощь.

В больнице наш корреспондент встретился с дедушкой ребенка, который рассказал, что на данный момент ребенок находится в стабильном состоянии.

«Я — дедушка Мухаммада Хамави, мы живем в районе Аз-Захра. После школы мой внук с другом шли ко мне домой. В это время со стороны деревни Баллермун, которая сейчас находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры»1, было произведено два выстрела по детям. Первая пуля вошла в стену дома, вторая попала в моего внука. Он упал на землю. В доме, в который попала пуля, были двое рабочих, они услышали выстрел и выбежали на улицу, увидели ребенка на земле и вызвали скорую помощь. Я тоже услышал звуки выстрелов, но не придал им значения, потому что обстрелы боевиков в нашем районе в последнее время — обычное дело. Лишь когда я услышал сирену, то выбежал на улицу, где увидел внука в луже крови. Скоро подъехала скорая помощь и увезла его в университетский госпиталь Алеппо», — поделился мужчина.

Позже репортеру ФАН также удалось запечатлеть на видео самого Мухаммада, который сейчас отдыхает после оказанной ему помощи. Его врач рассказал, что мальчику было сделано переливание крови и что сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Меня зовут Ихаб Аль-Исса, я доктор отделения общей хирургии в университетском госпитале Алеппо. 19 декабря в 14 часов к нам поступил ребенок Мухаммад Хамави со сквозным проникающим ранением груди. Мы оказали медицинскую помощь, перелили необходимое количество крови. Состояние пострадавшего было стабилизировано. В госпитале он пробудет 4-5 дней, после его отправят домой», — сообщил собеседник нашего корреспондента.

Стоит отметить, что обстрелы исламистов действительно стали привычным делом для жителей западной окраины города, как и говорил дедушка пострадавшего мальчика. С момента освобождения самого Алеппо в конце 2016-го года усилиями Сирийской арабской армии (САА) и при поддержке российских военных инструкторов вооруженные группировки, отброшенные на запад, не переставали вести огонь по близлежащим жилым кварталам в нарушение установленного на окраинах «Большого Идлиба» режима тишины. В том числе с использованием химоружия, как 24 ноября этого года, когда радикалами был применен хлор как раз в районе Аз-Захра. Из-за нападений джихадистов были ранены и убиты сотни гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.