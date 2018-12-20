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Сирия: корреспондент ФАН навестил мальчика, пострадавшего под огнем «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

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Корреспондент ФАН навестил мальчика, раненного огнем «Нусры»

Западная окраина Алеппо вновь подверглась обстрелам джихадистов, которые регулярно продолжают нарушать режим перемирия. В результате вчерашнего удара боевиков по району Аз-Захра был ранен ребенок. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил больницу, куда был госпитализирован пострадавший мальчик, узнал подробности случившегося и прислал оттуда эксклюзивные кадры.

Бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) открыли огонь по жилым кварталам Алеппо со стороны своих позиции в пригороде Баллермун вчера примерно в 14 часов. Под обстрелом получил сквозное проникающее огнестрельное ранение груди мальчик по имени Мухаммад Хамави. Он был экстренно доставлен в госпиталь Университета Алеппо, где ему оказали медицинскую помощь.

Мухаммад Хамави

В больнице наш корреспондент встретился с дедушкой ребенка, который рассказал, что на данный момент ребенок находится в стабильном состоянии.

«Я — дедушка Мухаммада Хамави, мы живем в районе Аз-Захра. После школы мой внук с другом шли ко мне домой. В это время со стороны деревни Баллермун, которая сейчас находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры»1, было произведено два выстрела по детям. Первая пуля вошла в стену дома, вторая попала в моего внука. Он упал на землю. В доме, в который попала пуля, были двое рабочих, они услышали выстрел и выбежали на улицу, увидели ребенка на земле и вызвали скорую помощь. Я тоже услышал звуки выстрелов, но не придал им значения, потому что обстрелы боевиков в нашем районе в последнее время — обычное дело. Лишь когда я услышал сирену, то выбежал на улицу, где увидел внука в луже крови. Скоро подъехала скорая помощь и увезла его в университетский госпиталь Алеппо», — поделился мужчина.  

Дедушка Мухаммада Хамави

Позже репортеру ФАН также удалось запечатлеть на видео самого Мухаммада, который сейчас отдыхает после оказанной ему помощи. Его врач рассказал, что мальчику было сделано переливание крови и что сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Меня зовут Ихаб Аль-Исса, я доктор отделения общей хирургии в университетском госпитале Алеппо. 19 декабря в 14 часов к нам поступил ребенок Мухаммад Хамави со сквозным проникающим ранением груди. Мы оказали медицинскую помощь, перелили необходимое количество крови. Состояние пострадавшего было стабилизировано. В госпитале он пробудет 4-5 дней, после его отправят домой», — сообщил собеседник нашего корреспондента.

Ихаб Аль-Исса

Стоит отметить, что обстрелы исламистов действительно стали привычным делом для жителей западной окраины города, как и говорил дедушка пострадавшего мальчика. С момента освобождения самого Алеппо в конце 2016-го года усилиями Сирийской арабской армии (САА) и при поддержке российских военных инструкторов вооруженные группировки, отброшенные на запад, не переставали вести огонь по близлежащим жилым кварталам в нарушение установленного на окраинах «Большого Идлиба» режима тишины. В том числе с использованием химоружия, как 24 ноября этого года, когда радикалами был применен хлор как раз в районе Аз-Захра. Из-за нападений джихадистов были ранены и убиты сотни гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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