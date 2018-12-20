Кто в городе главный защитник? Форум прокуратуры Петербурга для детей. ФАН-ТВ

В ТКК «Карнавал» прошел форум прокуратуры Петербурга «Дети — наше будущее. Семья — школа — общество» На встрече обсуждались проблемы детства, жестокого обращения с детьми, темы здорового образа жизни, влияния Интернета на сознание подрастающего поколения.

В мероприятии участвовали ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, прокурор города Сергей Литвиненко, руководитель СК России по Петербургу и Ленобласти Александр Клаус.

«Вот я обращаюсь сейчас к ребятам. А вы знаете, кто в городе у нас самый главный защитник школьников, детей, подростков, студентов? Конечно, прокуроры! Вот они присутствуют у нас в этом зале» — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Форум напрямую связан с указом президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».