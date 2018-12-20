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ФАН-ТВ

Кто в городе главный защитник? Форум прокуратуры Петербурга для детей. ФАН-ТВ

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В ТКК «Карнавал» прошел форум прокуратуры Петербурга «Дети — наше будущее. Семья — школа — общество» На встрече обсуждались проблемы детства, жестокого обращения с детьми, темы здорового образа жизни, влияния Интернета на сознание подрастающего поколения.

В мероприятии участвовали ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, прокурор города Сергей Литвиненко, руководитель СК России по Петербургу и Ленобласти Александр Клаус.

Кто в городе главный защитник? Форум прокуратуры Петербурга для детей. ФАН-ТВ

«Вот я обращаюсь сейчас к ребятам. А вы знаете, кто в городе у нас самый главный защитник школьников,  детей, подростков, студентов? Конечно, прокуроры! Вот они присутствуют у нас в этом зале» — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Форум напрямую связан с указом президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

Кто в городе главный защитник? Форум прокуратуры Петербурга для детей. ФАН-ТВ

«Почему очень много критики, недовольства и возмущения? Ведь вы же взрослые, вы все можете…  Как это сократить, а может, вообще ликвидировать эту проблему, которая существует у огромного количества детей», — задался вопросом прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
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