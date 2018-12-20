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Путин: Правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году

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Путин: Правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году

Москва, 20 декабря. Российское правительство не допустит скачков и роста цен на нефтепродукты в следующем году, заявил в четверг на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Правительство не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году», — сказал он.

Путин: Правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году

Об этом глава государства сообщил, комментируя протесты во Франции, к которым привело повышение цен на бензин. Путин обратил внимание, что французские власти пошли на повышение тарифов сами.

Отвечая на вопрос о риске роста цен на топливо в РФ, российский лидер напомнил, что российское правительство оперативно начало принимать меры по сдерживанию и даже снижению цен на нефтепродукты, когда их стоимость начала расти. Путин обратил внимание, что с нефтяниками было подписано соглашение, которое предотвратит скачки цен на топливо в наступающем году. Он отметил, что соглашение будет действовать до марта.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Путин: Правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году

Автор: Василий Котов
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