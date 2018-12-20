Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли в Москве. В 2018 году пресс-конференция собрала рекордное количество журналистов. Всего на нее аккредитовались 1702 представителя СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из поданных заявок одобрены были 99,9%. Ожидается, что общение Путина с журналистами затронет широкий круг тем. В первую очередь экономическая ситуация, международная безопасность и региональные проблемы. На ряд вопросов президент уже успел ответить.

Украинские силовики обстреляли территория ДНР, ранен мирный житель Следственным комитетом России установлен еще один факт проведения украинскими военнослужащими артиллерийского обстрела населенного пункта в ДНР, в результате которого ранение получил мирный житель. Силовики действовали умышленно, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. По данным фактам Следкомом возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

США отправят в Арктику противолодочные самолеты P-8 Poseidon США планируют отправить в Арктику патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon якобы для контроля деятельности в этом регионе России и Китая. Штаты намерены расширить свое военное присутствие в Арктике. Напомним, об этом ранее уже говорил министр обороны страны Джеймс Мэттис. По его словам, Америка должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень. Командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что Северный флот возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики.