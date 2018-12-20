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13:48 20 Декабря 2018

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли в Москве. В 2018 году пресс-конференция собрала рекордное количество журналистов. Всего на нее аккредитовались 1702 представителя СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из поданных заявок одобрены были 99,9%. Ожидается, что общение Путина с журналистами затронет широкий круг тем. В первую очередь экономическая ситуация, международная безопасность и региональные проблемы. На ряд вопросов президент уже успел ответить.

Украинские силовики обстреляли территория ДНР, ранен мирный житель

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Следственным комитетом России установлен еще один факт проведения украинскими военнослужащими артиллерийского обстрела населенного пункта в ДНР, в результате которого ранение получил мирный житель. Силовики действовали умышленно, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. По данным фактам Следкомом возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

США отправят в Арктику противолодочные самолеты P-8 Poseidon

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США планируют отправить в Арктику патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon якобы для контроля деятельности в этом регионе России и Китая. Штаты намерены расширить свое военное присутствие в Арктике. Напомним, об этом ранее уже говорил министр обороны страны Джеймс Мэттис. По его словам, Америка должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень. Командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что Северный флот возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики.

В школах сирийской Эль-Кунейтры начались ежеквартальные экзамены

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов | 20 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В школах сирийской Эль-Кунейтры начались ежеквартальные экзамены. Десятки школ, расположенных в окрестностях провинции, начали подводить итоги прошедшего семестра, сообщает специальный корреспондент ФАН в республике. Более 88 тысяч учеников получили возможность вновь обучаться в школах после того, как сирийская правительственная армия освободила от террористических группировок этот регион. Напомним, провинция Эль-Кунейтра была освобождена в рамках масштабной военной операции при участии армии Дамаска и российской авиации.