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Путин пообещал продолжать поддержку сельского хозяйства

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Путин пообещал продолжать поддержку сельского хозяйства

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве обещал продолжить поддержку сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сельское хозяйство давно является национальным проектом государства.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Сельская жизнь». Журналист поинтересовалась у российского лидера, почему среди национальных проектов в майских указах нет сельского хозяйства.

«Сельское хозяйство у нас давно национальный проект», — объяснил Путин.

Путин пообещал продолжать поддержку сельского хозяйства

Он добавил, что государство продолжит оказывать поддержку как крупным сельскохозяйственным компаниям, так и фермерам. Путин также отметил, что российское сельское хозяйство не оказалось в тепличных условиях из-за санкций.

Российский лидер подчеркнул, что производители из РФ соперничают друг с другом на внутреннем рынке, кроме того, сохраняется внешняя конкуренция. Путин обратил внимание, что санкции против Москвы ввели далеко не все государства.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702.

Путин пообещал продолжать поддержку сельского хозяйства

Автор: Василий Котов
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