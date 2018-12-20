«Мы наблюдаем за войнами памяти»: отец Мединского выступил на открытии музея Зои Космодемьянской

Обновленный Музей военно-исторической славы Героев Советского Союза, который также называют «Музеем трех Героев», открылся сегодня в селе Осино-Гай в Тамбовской области. Торжественная церемония прошла на малой родине Зои Космодемьянской, ставшей первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Музей посвящен ей, ее младшему брату Александру Космодемьянскому, который участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии и был посмертно удостоено титула героя, а также еще одному уроженцу этого же села, Степану Перекальскому, который погиб при освобождении Курска.

«Сегодня мы наблюдаем за усиливающимися «войнами памяти», которые представляют все большую для нас опасность: посмотрите на Польшу, Прибалтику, Украину! Открытие Музея военно-исторической славы трех Героев Советского Союза — это один из важнейших шагов, направленных на противодействие фальсификации отечественной истории, борьбы за отстаивание и сохранение исторической правды!» — заявил на торжественной церемонии открытия советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

Он также отметил, что главной задачей обновленного музея — отдать дань уважения нашим предкам, выстоявшим в тяжелейших испытаниях и защитившим великую Родину.

В этом году созданный на базе школы №1 музей в родном селе Зои Космодемьянской получил финансовую поддержку РВИО. В рамках обновленной экспозиции заново созданы три зала: зал трех Героев, зал «Изба Космодемьянских» с элементами реконструкции исторического интерьера, краеведческий зал «Тамбовская земля — родина Героев».

В РВИО также сообщили, что в 2019 году начнутся съемки художественного фильма о жизни и подвиге Зои Космодемьянской, режиссером которого выступит Леонид Пляскин. На создание фильма объявлен народный сбор средств.