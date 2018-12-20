Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Минобороны РФ анонсировало первый полет Ту-22М3М

46
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ анонсировало первый полет Ту-22М3М

Казань, 20 декабря. Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря 2018 года. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

В ходе посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова он уточнил, что увидел в четверг, 20 декабря, главное, что хотел проинспектировать.

По словам Криворучко, это создание самолета Ту-22М3М. Заместитель главы Минобороны добавил, что воздушное судно практически готово к полету. Кроме того, он анонсировал первый полет Ту-22М3М уж в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что новый бомбардировщик Ту-22М3М с искусственным интеллектом представили в Казани. У нового бомбардировщика Ту-22М3М есть искусственный интеллект. По словам командующего дальней авиацией, с 2019 начнутся работы по модернизации строевых самолетов Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М.

Минобороны РФ анонсировало первый полет Ту-22М3М

 

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.