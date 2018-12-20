Путин: Жители Окинавы против военной базы США

Москва, 20 декабря. Жители японской Окинавы против военной базы Соединенных Штатов на территории Японии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Глава государства отметил, что губернатор Окинавы выступил против расширения и укрепления американской базы.

«Он против. Но ничего сделать с этим не может», — отметил Путин.

Жители Окинавы тоже против, и об этом свидетельствуют результаты опроса, добавил российский лидер. Путин напомнил, что японцы требуют вывести американскую военную базу из страны.