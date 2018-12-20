«Демократические силы Сирии» прокомментировали выход США из САР

Дамаск, 20 декабря. Выход американских войск из Сирии грозит опасными последствиями для региональной стабильности. Такое мнение высказали представители «Демократических сил Сирии».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из САР. В администрации Трампа назвали такое решение ошибкой, об этом писали журналисты The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Спикер «Демократических сил Сирии» Сипан Хамо заявлял, что курды готовы сотрудничать с Сирийской Арабской Армией (САА), в том случае, если турецкая армия начнет операцию на северо-востоке САР. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

Ранее представители Минобороны Турции заявляли об усиленной подготовке военной операции в Сирии.

Напомним, что международная коалиция во глава с США находится в Сирии незаконно с 2014 года. Ее действия не были согласованы с сирийскими властями. Вашингтон поддерживал оппозиционные силы, выступающие против президента Сирии Башара Асада, в том числе отряды курдов, под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России).

1 Организация запрещена на территории РФ.