Весь такой расписанный: Путин назвал Тимати прекрасным артистом

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, касающийся отмены концертов рэперов в России, напомнил, что прекрасно знает, что такое рэп.

«Я и раньше знал [что такое рэп], у меня доверенные лица — рэперы. Тимати — весь такой расписанный. Кстати, замечательный человек и артист прекрасный», — отметил Путин.

Президент России заявил, что не считает правильным отмену концертов рэперов. Напомним, в четверг Владимир Путин в 14-й раз отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию мероприятия.