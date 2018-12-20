Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин отметил рекордный урожай зерна в прошлом году
Читать Новость
Общество
  /  Обновлено: 

Весь такой расписанный: Путин назвал Тимати прекрасным артистом

34
0 Оставить комментарий

Весь такой расписанный: Путин назвал Тимати прекрасным артистом

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, касающийся отмены концертов рэперов в России, напомнил, что прекрасно знает, что такое рэп.

«Я и раньше знал [что такое рэп], у меня доверенные лица — рэперы. Тимати — весь такой расписанный. Кстати, замечательный человек и артист прекрасный», — отметил Путин.

Весь такой расписанный: Путин назвал Тимати прекрасным артистом

Президент России заявил, что не считает правильным отмену концертов рэперов. Напомним, в четверг Владимир Путин в 14-й раз отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.