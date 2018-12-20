Москва, 20 декабря. Вопрос об обмене украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре этого года, можно будет решать после завершения уголовного дела, сказал на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Украинские чиновники приезжали в Москву по поручению президента Украины Петра Порошенко и ставили вопрос об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков, напомнил глава государства.