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Путин рассказал, когда можно будет обсуждать обмен украинских моряков

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Путин рассказал, когда можно будет обсуждать обмен украинских моряков

Москва, 20 декабря. Вопрос об обмене украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре этого года, можно будет решать после завершения уголовного дела, сказал на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Украинские чиновники приезжали в Москву по поручению президента Украины Петра Порошенко и ставили вопрос об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков, напомнил глава государства.

«Я уже сказал, что эти вопросы [обмена] можно будет решать после завершения уголовного дела», — сказал президент России.

Путин рассказал, когда можно будет обсуждать обмен украинских моряков

Автор: Данила Копп
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