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Путин рассказал, что ждет участников провокации ВМСУ

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Путин рассказал, что ждет участников провокации ВМСУ

Москва, 20 декабря. Президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задали вопрос о том, что в будущем ожидает участников провокации ВМСУ в Керченском проливе. 

«После уголовного разбирательства будет понятно, что с этим делать», — сказал Путин, выслушав украинского журналиста.

Российский лидер отметил, что киевские власти, которые стоят за провокацией ВМСУ вблизи берегов Крыма, хотели бы, чтобы кто-нибудь из украинских моряков погиб.

«Слава богу, никто не погиб», — подчеркнул Путин.

Напомним, в конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители опасно маневрировали, игнорируя предупреждения российских журналистов. Моряки и координировавшие провокацию сотрудники СБУ были задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

Автор: Федор Веснин
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