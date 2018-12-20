«Это гибридная война»: в Госдуме жестко отреагировали на включение ФАН в санкционные списки США

Министерство юстиции США добавило в санкционные списки 18 российских граждан и четыре компании из РФ. Санкциям подверглись в том числе Федеральное агентство новостей (ФАН), а интернет-СМИ «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really.

Также в списке минюста США фигурируют физические лица, в том числе упоминаются россияне, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Судя по всему, подготовка к внесению ФАН и других российских СМИ в санкционные списки велась давно, отмечают наблюдатели. 15 декабря, за четыре дня до публикации документа минюста США, компания Google заблокировала Федеральное агентство новостей в Google.News. Вероятно, Google тесно сотрудничает со спецслужбами США и выполняет их указания. Подтверждение этому — тот факт, что санкции готовятся непублично, а в компании Google, видимо, о них знали заранее и, как говорится, подсуетились. Это еще раз подтверждает, что цензура Google является политически мотивированной.

Россия должна зеркально и адекватно ответить на эти недружественные действия со стороны США и аффилированных с американскими властями компаний, считает первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

«Война против России — это гибридная война. Она делится на несколько этапов, — отметил Шерин в комментарии корреспонденту ФАН. — Первый этап — это информационное создание негативного фона вокруг Российской Федерации, вброс лживой информации, которая может повлиять в том числе на самих граждан РФ. Второй этап — это экономическая война. Все экономические санкции, применяемые против России, американцам также необходимо сопровождать различными вбросами, чтобы как-то попытаться оправдать свои действия».

Третий этап — самый опасный, отмечает Шерин.

«Третий этап — это попытка расшатывания нашего государственного строя, это нескрываемые попытки устроить у нас госпереворот, майдан, оранжевую революцию и т.д. В этом очень важную роль играют западные СМИ и различные иноагенты, которые координируют всех этих так называемых «революционеров», провоцируют протестные настроения в нашем обществе. На всех этих этапах СМИ играют важную роль, и американцы это отлично понимают. Вот почему их так бесят СМИ, в первую очередь российские, которые публикуют независимую информацию, дают людям возможность во всем разобраться, понять, что происходит в нашей стране и в мире. Именно поэтому США включает такие СМИ в свои санционные списки».

Нужны ответные меры не только в отношении западных интернет-монополистов, осуществляющих цензуру в Рунете, считает парламентарий. Нужно принимать меры и в отношении иноагентов, свободно работающих в России. Иначе получается улица с односторонним движением: им разрешается свободно критиковать российскую власть, а нашим СМИ, получается, нельзя! Кроме того Александр Шерин считает, что нужна и более жесткая реакция, в связи с чем у есть нестандартное предложение, как стоит ответить на недружественную политику США.

«Российская Федерация в таких условиях должна действовать адекватно, в связи с этим я еще раз напомню свое давнее предложение. Мы обязаны отказаться от доллара: есть рубль, есть евро, есть китайский юань. Нам необходимо оставить в России только те валюты, которые нам сегодня объективно необходимы. Если Соединенные Штаты постоянно объявляют нам санкции, если Америка не желает с нами торговать, а национальной валютой США является доллар, значит — нам нужно от него отказаться. Поверьте, это будет серьезный удар по США, а экономика России от этого только выиграет. На мой взгляд, очередные расширенные антироссийские санкции прямо подталкивают нас к такому решению», — резюмировал Александр Шерин.

Как ранее напомнил генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев, обвинения американских чиновников против российских СМИ базируются на вздорных утверждениях, что ФАН и другие упомянутые в документе издания якобы «вмешивались» в выборы в США в 2016 году.

Но это абсурд: ФАН, «Экономика сегодня» и «Невские новости» публикуют материалы исключительно на русском языке, как они могли повлиять на выбор американского избирателя? — говорит Зубарев. Агентство USA Really, действительно работающее на американскую аудиторию, было создано в мае 2018 года в ответ на блокировку в Facebook аккаунта ФАН. Как USA Really могло вмешаться в выборы двухлетней давности?!

На самом деле российские СМИ преследуются в США исключительно за свою журналистскую деятельность и, несмотря на санкции и угрозы со стороны США, ФАН продолжит свою работу.

«Мы рассчитываем на поддержку российского государства», — отмечает Зубарев.

На сайте минюста США говорится, что поводом для введения санкций против Федерального агентства новостей, «Невских новостей», «Экономики сегодня» и USA Really стало якобы их «вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года, а также мифические «кибертатаки» и «другая злонамеренная деятельность».

При этом расследование «российского вмешательства» продолжается в США уже два года, и за это время американские следователи не предоставили никаких доказательств «виновности» России. Москва неоднократно заявляла, что все подобные обвинения со стороны американских властей — это результат внутриполитической борьбы в США.

Ранее страница ФАН была безо всяких объяснений заблокирована в Facebook. Создатель и совладелец соцсети Марк Цукерберг отказывается дать хоть какие-то разъяснения по этому поводу российским властям, хотя при малейших вопросах со стороны сената США и Европарламента он являлся по первому требованию. Компания Facebook демонстративно игнорирует российские законы и, фактически, осуществляет в России свою собственную политическую цензуру, хотя деньги в Рунете зарабатывает вполне успешно.

В ноябре Федеральное агентство новостей подало иск к социальной сети Facebook, параллельно обратившись в российские контролирующие структуры с требованием пресечь цензуру со стороны западных монополистов. Кроме того, ФАН готовит иск к компании Google, которая дважды за год беспричинно блокировала издание.

Ранее в санкционный список США была включена бухгалтер ООО «Федеральное агентство новостей» Елена Хусяйнова, что лишний раз подчеркивает абсурдность обвинений против российских СМИ. В Рунете нападки на сотрудников ФАН были высмеяны в сотнях мемов и анекдотов. Нет сомнений, что очередной санкционный список американского минюста даст дополнительный повод для подобной реакции.