Путин назвал баллистические ракеты в неядерном исполнении одной из основных опасностей

Москва, 20 декабря. Одной из основных опасностей в мире является применение баллистических ракет в неядерном исполнении, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Глава государства сообщил, что в мире есть опасности. Первая заключается в развале международной системы сдерживания вооружения.

По словам российского лидера, существует тенденция понижения порога применения, то есть идея создать ядерные заряды малой мощности. Глава государства добавил, что некоторые аналитики считают это тактическим решением.

«Снижение порога [применения] может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это одна опасность сегодняшнего дня. Вторая — применение баллистических ракет в неядерном исполнении», — подчеркнул глава государства.

Идея существуют, несмотря на то, что американские партнеры отказались, отметил Путин.