Путин отметил политизированный русофобский подход Запада к делу Скрипалей

Москва, 20 декабря. Запад проявляет политизированный русофобский подход в так называемом «деле Скрипалей», заявил в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Цель — сдержать развитие России как возможного конкурента», — пояснил российский лидер.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».