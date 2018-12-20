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Путин отметил политизированный русофобский подход Запада к делу Скрипалей

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Путин отметил политизированный русофобский подход Запада к делу Скрипалей

Москва, 20 декабря. Запад проявляет политизированный русофобский подход в так называемом «деле Скрипалей», заявил в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Цель — сдержать развитие России как возможного конкурента», — пояснил российский лидер.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Автор: Василий Котов
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