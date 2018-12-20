Посол США потребовал у Германии отказаться от «Северного потока — 2»

Вашингтон, 20 декабря. Правительству ФРГ необходимо прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл.

По его словам, строительство газопровода является «наглой попыткой» российского правительства «усилить давление» на европейских союзников и партнеров, сохраняя поставки энергоносителей в Европу. Дипломат написал об этом в колонке для газеты Rheinische Post.

Гренелл призвал Германию присоединиться к европейским странам, которые считают «Северный поток — 2» посягательством на европейские цели в сфере безопасности.

Ранее власти Германии заявили, что не имеют никаких юридических возможностей для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток —2». По словам немецкого посла на Украине Эрнста Райхеля, все разрешения на реализацию строительства уже были выданы не только Берлином, но и другими государствами. Он подчеркнул, что никаких оснований для прекращения строительства также нет.

Напомним, проект «Северный поток — 2» включает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Российские власти неоднократно подчеркивали, что строительство «Северного потока — 2» является исключительно бизнес-проектом.