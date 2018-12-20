Производство льна — гордость России: Путин рассказал о поддержке промышленности

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста газеты «Звезда» из Орла о поддержке промышленности в РФ. Обратившийся к российскому лидеру сотрудник СМИ рассказал о проблемах, существующих в льняной промышленности.

«Производство льна — гордость России», — отметил Путин.

Президент РФ пообещал разобраться с тем, что происходит с НИИ, которые занимаются разработками в области льна. Глава государства напомнил, что в 2018 году в России зафиксированы хорошие показатели роста промышленности в целом.