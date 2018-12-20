«Калашников» поставил первую партию автоматов АК-12 российской армии

Москва, 20 декабря. «Калашников» начал серийные поставки новейшего АК-12 российской армии, об этом заявили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в четверг, 20 декабря, компания отгрузила первую партию АК-12 в количестве 2,5 тысячи единиц для Минобороны России. Как пишет РИА Новости, это первый заказчик, кому концерн поставил новейшие автоматы.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приняло на вооружение новые автоматы Калашникова АК-12 и АК-15. По итогам завершившихся в 2017 году испытаний Минобороны России было принято решение закупать созданные по техзаданию экипировки «Ратник» наши автоматы АК-12 и АК-15

Напомним, что автоматы АК-12 и АК-15 ранее были рекомендованы для экипировки бойцов ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. В прошлом году руководство концерна объявило о завершении испытаний новых моделей автомата Калашникова и анонсировало начало серийного производства в 2018 году.