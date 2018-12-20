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Путин назвал Качинское военное училище в Волгограде легендарным

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Путин назвал Качинское военное училище в Волгограде легендарным

Москва, 20 декабря. Министерство обороны России выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил в этих кадрах, сказал на пресс-конференции президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении работы Качинского высшего военного авиационного училища в Волгограде.

Глава государства назвал учебное заведение легендарным.

«Нужно посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы оставшиеся элементы традиции не были утрачены. Я обязательно посоветуюсь с министерством обороны», — сказал Путин.

Путин назвал Качинское военное училище в Волгограде легендарным

Качинское высшее военное авиационное училище было расформировано в 1998 году.

Автор: Данила Копп
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