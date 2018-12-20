Москва, 20 декабря. Министерство обороны России выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил в этих кадрах, сказал на пресс-конференции президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении работы Качинского высшего военного авиационного училища в Волгограде.

Глава государства назвал учебное заведение легендарным.

«Нужно посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы оставшиеся элементы традиции не были утрачены. Я обязательно посоветуюсь с министерством обороны», — сказал Путин.

Качинское высшее военное авиационное училище было расформировано в 1998 году.