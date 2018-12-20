Путин пообещал решить вопрос с крытым футбольным полем для детей в Петербурге

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции пообещал решить вопрос со строительством в Петербурге крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и воспитанников детских домов.

Журналистка из Петербурга пожаловалась, что в Петербурге все с равнодушием относятся к предложению построить крытое футбольное поле для детей из неблагополучных семей и воспитанников детских домов. Стоимость проекта она оценила в 11 миллионов рублей. Однако проект не находит поддержки.

Путин предложил подключить к решению вопроса исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Уверен, что вопрос будет решен», — пообещал президент.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.