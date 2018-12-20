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Путин рассказал о росте продолжительности жизни россиян

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Путин рассказал о росте продолжительности жизни россиян

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с подведения итогов 2018 года. Российский лидер сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ выросла, в текущем году она составила 72,9 года.

В 2017 году этот показатель составлял 72,7 года, подчеркнул президент России. 

«Продолжительность жизни в конце 2017 года составляла 72,7 года, в конце 2018 года — 72,9 года», — сказал Путин.

Напомним, в четверг большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в 14-й раз. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию мероприятия.   

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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