Путин рассказал о росте продолжительности жизни россиян

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с подведения итогов 2018 года. Российский лидер сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ выросла, в текущем году она составила 72,9 года.

В 2017 году этот показатель составлял 72,7 года, подчеркнул президент России.

«Продолжительность жизни в конце 2017 года составляла 72,7 года, в конце 2018 года — 72,9 года», — сказал Путин.

Напомним, в четверг большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в 14-й раз. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию мероприятия.