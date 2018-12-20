Киев, 20 декабря. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в беседе с журналистами назвал возможного победителя президентских выборов в стране.

По его мнению, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко могла бы победить на выборах президента Украины. Он подчеркнул, что ему нравится избирательная программа лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По его словам, у нее были бы шансы на победу, если бы выборы проходили в настоящий момент.

Однако Кравчук подчеркнул, что не знает, что будет во время президентских выборов 31 марта 2019 года, передает издание «Слово и дело».

Также он раскритиковал призыв третьего президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего объединяться вокруг действующего президента страны Петра Порошенко. По мнению первого президента Украины, нельзя объединяться вокруг политика, который терял бы свой рейтинг «так быстро».

«То есть 10% объединятся, а что делать остальным 90%?»— заявил Крачук.

Напомним, по данным соцопросов лидером президентской гонки на Украине является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий президент страны Петр Порошенко пока не объявил о своем участии в президентских выборах.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью Федеральному агентство новостей не исключил, что на Украине могут провести несколько выборов президента.

Эксперт подчеркнул, что «украинский народ станет бороться за то, чтобы к власти в стране пришел здравомыслящий руководитель». Однако Олейник подчеркнул, что в настоящий момент не видит политиков, которые могли бы удовлетворить запросы украинцев.