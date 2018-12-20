Москва, 20 декабря. Молодежь является опорой сегодняшнего дня и будущим России, заявил президент России Владимир Путин, выступая на традиционной большой пресс-конференции в Москве.

Об этом он заявил, комментируя ситуацию вокруг российских рэперов. Глава государства напомнил, что основную часть волонтеров в России составляют именно молодые люди — и среди них есть музыканты, в том числе рэперы.

«Волонтеры на Чемпионате мира работали, поисковики. У нас этот слой — он колоссальной глубины. Это все молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущего России. Молодые музыканты, рэперы в том числе», — сказал Путин.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».