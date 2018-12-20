Украинский журналист спросил, сколько денег Россия тратит на Донбасс

Москва, 20 декабря. Украинский журналист Роман Цимбалюк поинтересовался у президента России Владимира Путина, сколько денег Москва тратит на Донбасс. Соответствующий вопрос он задал российскому лидеру на большой пресс-конференции в Москве. Зал отреагировал на вопрос Цимбалюка смехом.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».