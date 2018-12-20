Путин пообещал поддержать российских производителей

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве заявил, что государство окажет поддержку отдельным отраслям российского производства.

В первую очередь, по словам главы государства, помощь будет оказана легкой промышленности, ОПК и авиации. Общий объем поддержки составит 1 триллион 376 миллиардов рублей.

«По поводу поддержки — недостаточная поддержка, поэтому мы наметили ряд программ, связанных с отдельными отраслями производства. Поддержка составит 1 триллион 376 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».