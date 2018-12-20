Путин назвал провокацию ВМСУ «плохим способом поднять рейтинг» Порошенко

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции спросили о провокации ВМСУ в Керченском проливе и предвыборном рейтинге президента Украины Петра Порошенко.

«Это плохой способ поднятия рейтинга», — заявил Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе.

После этой провокации ВМСУ Киев ввел военное положение в стране, что поставило под угрозу проведение президентских выборов в марте 2019 года.