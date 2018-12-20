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Путин назвал провокацию ВМСУ «плохим способом поднять рейтинг» Порошенко

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Путин назвал провокацию ВМСУ «плохим способом поднять рейтинг» Порошенко

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции спросили о провокации ВМСУ в Керченском проливе и предвыборном рейтинге президента Украины Петра Порошенко.

«Это плохой способ поднятия рейтинга», — заявил Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе.

Путин назвал провокацию ВМСУ «плохим способом поднять рейтинг» Порошенко

После этой провокации ВМСУ Киев ввел военное положение в стране, что поставило под угрозу проведение президентских выборов в марте 2019 года.

Автор: Игорь Федоров
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