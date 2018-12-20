Путина спросили о провокации Киева в Керченском проливе

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о провокации Украины в Керченском проливе.

Путина попросили оценить провокацию ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября.

«Констатируем, что была провокация, — подтвердил президент. — Провокация всегда плоха, рассчитана на обострение ситуации».

Он отметил, что таким образом президент Украины Петр Порошенко хотел повысить свой рейтинг перед президентскими выборами в 2019 году: ему это удалось, с пятого он перешел на второе место по популярности в стране. Путин добавил, что украинские власти рассчитывали, что кто-нибудь из украинских моряков умрет, однако их планы, к счастью, не сбылись.

«Их [моряков ВМСУ] послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет, — обратил внимание глава России. — Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах [Украины] вызвало то обстоятельство, что никто не погиб».

Инцидент в Керченском проливе усугубил кризис между государствами.

«Это плохо, это во вред интересам народа и государства, — констатировал Путин. — Можно было и без провокаций двигаться».

Говоря о судьбе задержанных украинских моряков, президент РФ отметил, что на данный момент идет уголовное разбирательство, после которого «будет приниматься решение».

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.