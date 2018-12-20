Путина попросили уточнить критерии национальных проектов

Москва, 20 декабря. Президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции в Москве попросили уточнить критерии реализации национальных проектов, которые были обозначены в майских указах. Соответствующий вопрос главе государства задал корреспондент ТАСС.

По словам журналиста, некоторые эксперты опасаются, что выполнить проекты нереально. В ответ российский лидер напомнил, что стране нужен прорыв. Он подчеркнул, что при реализации нацпроектов из майских указов необходимо сконцентрироваться на наиболее важных направлениях.

«Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Нужно сконцентрироваться на важнейших направлениях», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в национальных проектах заключаются ясно поставленные цели, без которых не добиться результата. Путин отметил, что наиболее важными направлениями являются здравоохранение, образование и наука, за ними следуют производство и экономика, развитие цифровых технологий.

Президент также объяснил, как будет организована реализация нацпроектов.

«В Ялте обсуждали, как организовать работу. Потому что есть вопросы о контроле над исполнением. Контроль должен быть действенным», — заметил глава государства.

Он заключил, что для достижения результатов необходимо ставить перед собой амбициозные задачи.

«Если не ставить амбициозных задач — нельзя достичь вообще никаких», — сказал Путин.

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1702. Нынешняя пресс-конференция станет для российского лидера 14-й. В прямом эфире мероприятие транслируют телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».