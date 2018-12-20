Путин: Сохраняется приемлемая для России инфляция

Москва, 20 декабря. Сохраняется приемлемая для России инфляция, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что за последнюю неделю уровень инфляции немного подрос.

«Сохраняется приемлемая для России инфляция...[инфляция] подросла на 0,5%, поэтому мы выйдет за ориентир ЦБ в 4%», — сказал Путин.

По словам главы государства, инфляция в России на конец текущего года будет «четыре с небольшим».

Напомним, ранее глава министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция на конец 2018 года в России составит 3,9-4%.