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Путин: Сохраняется приемлемая для России инфляция

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Путин: Сохраняется приемлемая для России инфляция

Москва, 20 декабря. Сохраняется приемлемая для России инфляция, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. 

Глава российского государства отметил, что за последнюю неделю уровень инфляции немного подрос.

«Сохраняется приемлемая для России инфляция...[инфляция] подросла на 0,5%, поэтому мы выйдет за ориентир ЦБ в 4%», — сказал Путин.

По словам главы государства, инфляция в России на конец текущего года будет «четыре с небольшим».

Путин: Сохраняется приемлемая для России инфляция

Напомним, ранее глава министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил, что инфляция на конец 2018 года в России составит 3,9-4%.

Автор: Данила Копп
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