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Путин: Бутина заданий властей РФ не выполняла

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Путин: Бутина заданий властей РФ не выполняла

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции спросили о судьбе россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в шпионаже.

«Не понимаю, в чем она может признаться — никаких заданий госорганов РФ она не выполняла, для обвинений нет оснований», — заявил российский лидер.

Путин: Бутина заданий властей РФ не выполняла

Президент РФ отметил, что девушка могла сделать признания «под влиянием угроз отсидки срока в 12-15 лет».

«Понятно, что ее адвокат борется. Непонятно, за что ее посадили. Но всем же надо спасти лицо, то есть США. Чем закончится — посмотрим, мы следим», — добавил он.

Автор: Игорь Федоров
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