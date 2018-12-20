Путин: Бутина заданий властей РФ не выполняла

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции спросили о судьбе россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в шпионаже.

«Не понимаю, в чем она может признаться — никаких заданий госорганов РФ она не выполняла, для обвинений нет оснований», — заявил российский лидер.

Президент РФ отметил, что девушка могла сделать признания «под влиянием угроз отсидки срока в 12-15 лет».