Просто грубо запрещать нельзя: Путин прокомментировал отмены концертов рэперов в России

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции спросили о запрете концертов рэперов.

В ответ президент напомнил, что среди его доверенных лиц во время его избирательной кампании тоже были рэперы, в частности рэп-исполнитель Тимати. Его Путин назвал «прекрасным человеком».

«Ничего хорошего в запретах нет, но нет ничего хорошего и в том, что они, как вы сказали, поют «с матерком», — заметил президент.

По его мнению, потакать этому нельзя точно.

«Взять еще пропаганду наркотиков. Это деградация нации, деградация молодых людей. Мы что, хотим деградировать? Смотреть на это безучастно нельзя. Но нужно действовать по-другому, убеждать в большей привлекательности других ценностей, просто грубо запрещать нельзя», — подчеркнул он.

Вторая часть вопроса касалась того, не боится ли президент потерять авторитет среди молодежи из-за таких «непопулярных мер».