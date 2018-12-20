Путин прокомментировал укрепление военных баз США в Японии

Москва, 20 декабря. Владимир Путин прокомментировал размещение военных баз США в Японии и их возможное влияние на заключение мирного договора между Москвой и Токио. Об этом российский лидер рассказал во время ежегодной большой пресс-конференции в ответе на вопрос японского журналиста.

Корреспондент отметил, что японцы заинтересованы в том, сколько островов получит Япония в случае подписания мирного договора между Токио и Москвой. Журналист спросил, что нужно предпринять, чтобы отношения Москвы и Токио продвинулись на новый уровень, а также высказался о развитии военных баз США в Японии.

