Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Пусть потом не пищат»: Путин рассказал, как Россия обеспечивает безопасность

97
0 Оставить комментарий

путин2

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин отметил, что возможное размещение ракет США в Европе может вынудить РФ принять меры для обеспечения собственной безопасности.

«Пусть потом не пищат, мы обеспечиваем безопасность», — сказал Владимир Путин.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.