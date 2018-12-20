«Пусть потом не пищат»: Путин рассказал, как Россия обеспечивает безопасность

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин отметил, что возможное размещение ракет США в Европе может вынудить РФ принять меры для обеспечения собственной безопасности.