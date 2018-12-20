Скандал в немецкой прессе: «журналист года» врал о событиях в Сирии за престижные премии

Скандал разгорелся в немецкой прессе. Обозреватель немецкого издания Der Spiegel Клаас Релоциус обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет полностью выдумывал репортажи о событиях в Сирии и выставлял их героями несуществующих персонажей. Пикантный момент — Релоциус был неоднократным лауреатом многочисленных журналистских премий, а последняя его награда была получена буквально 3 декабря, за две недели до начала скандала.

Показательно то, что фальсификации Релоциуса о событиях в Сирии были вскрыты совершенно случайно: немецкий журналист «засыпался» на очередном репортаже о событиях на мексикано-американской границе, для которого он тоже решил по привычке выдумать несколько «жареных» фактов.

«Я сирийский мальчик, у нас тут не все однозначно!»

На престижном журналистском собрании в рамках церемонии вручения ежегодной немецкой премии Reporterpreis в этом году персона Клааса Релоциуса была одной из центральных. Еще бы: сирийский герой, ярко пишущий о событиях в самых горячих точках этой неспокойной страны, «журналист года» по версии американского телеканала CNN в 2014 году, а теперь еще и владелец приза за «лучший репортаж года» в самой Германии. Кто бы мог подумать, что Релоциус врал о событиях в Сирии, чтобы получать престижные премии?!

Рассказ о «журналисте года», который был опубликован в журнале Der Spiegel 23 июня, начинался необычайно торжественно.

«16 февраля 2011 года мальчик в сирийском городе Даръа рисует граффити на стене: «Вы следующий, доктор Асад!» Семь лет войны, 500 тысяч погибших и 14 миллионов перемещенных лиц, — и вот спустя столько времени Клаас Релоциус снова берет интервью у повзрослевшего мальчика, теперь уже молодого человека, который снова собирается сражаться на руинах Даръа против приближающихся войск диктатора Асада...» — писал Der Spiegel.

В соответствии с прозвучавшей на форуме легендой, в течение многих лет Клаас Релоциус вместе со своими сирийскими сотрудниками брал последовательные интервью у этого выдуманного героя войны из Даръа по мобильному телефону. Затем арабский текст якобы расшифровывался, переводился Релоциусом на немецкий и подвергался литературной правке, после чего статьи о «мальчике из Даръа» и других «героях» попадали в статьи о событиях в Сирии.

Стати эти, как отмечали эксперты, писались Релоциусом «с беспрецедентной легкостью, плотностью, страстью и актуальностью». Что показательно, статьи журналиста никогда не подвергались проверке, — как в части источников, так и в плане изложенных в них «фактов».

История Релоциуса создала комичный прецедент: жюри конкурса Reporterpreis в начале декабря указало, что репортажи журналиста «достойны стать сюжетами будущих книг» с анализом первопричин начала войны в Сирии — и историю «мальчика из Даръа» стоит включить в такие монографии как хрестоматийную.

При этом даже в начале декабря никто не задумался над простым вопросом: почему пресловутый мальчик, подобно многим другим выдуманным «героям», которые якобы бескомпромиссно и героически боролись с Асадом, внезапно замолчал сразу же после освобождения территории провинции от боевиков и террористов?

Оказалось, что вся история «мальчика из Даръа» была выдумана от начала и до конца — однако разоблачили Релоциуса отнюдь не из-за его вранья в сирийских сюжетах.

«Мексиканцы, идите вон!»

На свою беду Релоциус решил перенести «успешный» опыт своих сирийских псевдорепортажей на другие сюжеты. В ноябре Der Spiegel поручил своему именитому корреспонденту и редактору осветить события, касающиеся движения каравана мигрантов из стран Центральной Америки к мексикано-американской границе.

Релоциус написал несколько острых репортажей в своей обычной проникновенно-личностной манере.

Фальсификации Релоциуса выявил другой журналист Der Spiegel, Жуан Морено, который также участвовал в подготовке материалов. Вначале Морено обратил внимание на то, что два источника, которые обильно цитировались Релоциусом в его статьях, знать не знают о немецком журналисте. Оба они заявили, что никогда не встречались с обозревателем Der Spiegel и никогда не беседовали с ним по телефону. Впоследствии выяснилась и еще одна пикантная деталь — Релоциус выдумал и другие детали своих репортажей, — в частности, несуществующие рукописные транспаранты с надписями «Мексиканцы, идите вон!», которые якобы были установлены на мексикано-американской границе.

Находки заставили Морено проверить и другие репортажи Клааса Релоциуса. Выяснилось, что журналист Der Spiegel врал буквально по любому поводу — фальсификации были найдены даже в репортажах о «йеменском заключенном» из тюрьмы Гуантанамо и даже в рассказе о игроке в американский футбол Колине Капернике, который отказался вставать при исполнении гимна США.

Однако самая впечатляющая ложь была обнаружена в материалах Релоциуса о событиях в Сирии. Оказалось, что почти четверть его сирийских статей была основана на фальсификациях, причем эти сведения — лишь его собственное признание, а реальную картину еще предстоит проверить.

Официальное сообщение Der Spiegel, опубликованное 19 декабря, как нельзя лучше раскрывает суть семилетней работы Клааса Релоциуса в одном из ведущих изданий Германии.

«Клаас Релоциус, репортер и редактор, осуществлял фальсификации своих статей в огромном масштабе, в том числе создавая вымышленных персонажей, и тем самым обманывал как читателей, так и своих коллег. Данная ситуация выяснилась после внутреннего расследования, а также признания самого автора. В свои статьи он включал людей, с которыми никогда не встречался и не разговаривал, рассказывая их истории или цитируя их. Релоциус также фабриковал диалоги и цитаты. С 2011 года журнал Der Spiegel опубликовал около 60 его статей в печатном журнале и/или онлайн-издании. По его признанию, по крайней мере 14 из этих статей были сфабрикованы», — признал Der Spiegel.

Ложь как доблесть

Конечно, в качестве конспирологической версии можно сказать, что фигура Клааса Релоциуса как нельзя лучше подходит нынешнему политическому моменту. Ведь теперь явно видно, что Башар Асад отнюдь не «кровавый тиран», что было версией западной прессы на протяжении последних семи лет. Нынешний Асад — скорее наоборот, единственный выход из сирийского тупика, в который Запад попал из-за своей собственной двуличной политики, выразившейся в поддержке весьма сомнительных, зачастую открыто террористических «сирийских оппозиционных сил».

Тем не менее гораздо более важным, как видится, является другой момент. Современная западная журналистика уже полностью извратила и заменила на противоположные те высокие принципы и стандарты, которые она сама и создала в прошлом веке. Как подчеркивается в массе критических материалов, Der Spiegel обоснованно рассматривал Клааса Релоциуса как «курицу, несущую золотые яйца»: его выдуманные репортажи позволяли изданию позиционировать себя в качестве независимого источника в освещении острых сюжетов, попутно продавая 725 000 печатных копий журнала в месяц и обеспечивая более 6,5 миллионов онлайн-просмотров публикаций.

«Это не было каким-то сознательным выбором. Это был страх потерпеть неудачу, — объявил сам Релоциус в своем запоздалом признании. — Постоянное ощущение того, что я не должен провалиться и проиграть, которое к тому же становилось все больше, чем более успешным я становился — вот основная причина».

Как видите, даже после разоблачения у «журналиста года» не достало храбрости сказать правду даже самому себе: это был не просто страх, но и попытка выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле — в том числе и за счет банального обмана. Показательно и другое: в течение нескольких недель, по словам журнала, Релоциус даже считался жертвой «хитрого заговора Морено», и до последнего искал способы и варианты уйти от ответственности за свои поступки, явно противоречащие журналистской этике и граничащие с уголовным преступлением.

Другой вопрос — сколько еще таких «журналистов года» или лауреатов престижных премий, как и простых, нетитулованных западных журналистов сидят в страхе на горе своих лживых материалов по событиям в Сирии сегодня, в день, когда «ветер поменял направление»?

Вопрос, конечно, риторический — хотя отнюдь и не праздный.