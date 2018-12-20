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Путин объяснил необходимость повышения НДС в 2019 году

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Путин ответил на вопрос о нагрузке на экономику РФ из-за повышения НДС и тарифов ЖКХ

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о нагрузке на экономику РФ в 2019 году из-за повышения НДС и тарифов ЖКХ.

Журналисты обратили внимание, что бюджет страны в этом и следующем году будет профицитным. Путина спросили, как отразится на экономике страны решения, которые вступят в силу с 1 января 2019 году, в частности повышение НДС, тарифов ЖКХ.

«Профицит – хороший показатель работы правительства, — констатировал президент. — У нас впервые с 2011 года профицитный бюджет — 2,1% ВВП. И это хорошо».

Путин объяснил необходимость повышения НДС в 2019 году

При этом президент обратил внимание, что сохраняется еще нефтегазовый дефицит. В 2009 году он составлял 13%, а в 2000 — 3%. Путин отметил, что изменение ставки НДС необходимо, в частности для того, чтобы снизить нефтегазовый дефицит бюджета.

Небольшой рост цен на товары и услуги в связи с повышением НДС, по мнению российского президента, ограничится коротким периодом начала следующего года.

«Повышение НДС связано с необходимостью удержать показатель, — уточнил Путин. — Во многих странах намного больше НДС».

«Рост тарифов ЖКХ в последние годы — 4,1%. Это делается в интересах граждан», — объяснил президент повышение тарифов в два этапа.

Президент добавил, что были сохранены все льготы, в частности по производству лекарств и детских товаров.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов  — 1702.

Автор: Катерина Иванова
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