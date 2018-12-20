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Журналист из Хакасии спросил Путина о прошедших региональных выборах

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Журналист из Хакасии спросил Путина о прошедших региональных выборах

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции журналист Юрий Агумов из газеты «Хакасия» спросил о прошедших региональных выборах.

Корреспондент задал Путину вопрос, как глава РФ собирается выстраивать отношения с главами регионов, где победу на выборах одержали оппозиционные силы.

«Не переживайте, даже странно, что вопрос возникает (по поводу выстраивания отношений — Прим. ФАН)», — отметил глава РФ.

Что касается встреч с главами регионов, Путин отметил, что в минувшее воскресенье только прошли выборы во Владивостоке — поэтому встречи не было.

«Намечены на следующую неделю [встречи], будет Госсовет, уже дал поручение, будет проведена отдельная встреча с избранными главами регионов. Нужно было подождать», — указал глава РФ.

При этом он напомнил, что это не первый случай, когда оппозиция побеждает на выборах, например, ЛДПР в Смоленске.

«Главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Если приняли решение в отношении конкретного человека — это их выбор, я буду помогать любому избранному руководителю. Главное, чтобы человек исполнял обещания», — резюмировал он.

Журналист из Хакасии спросил Путина о прошедших региональных выборах

Автор: Андрей Крылов
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