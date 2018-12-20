Путин рассказал о доходах россиян в 2018 году 

Москва, 20 декабря. Рост заработных плат в России по итогам 2018 года ожидается на уровне 7%. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции.

По словам Владимира Путина, в России после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, отметил президент РФ, рост доходов составит 0,5%.