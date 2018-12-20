Путин рассказал о доходах россиян в 2018 году
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Москва, 20 декабря. Рост заработных плат в России по итогам 2018 года ожидается на уровне 7%. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции.
По словам Владимира Путина, в России после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, отметил президент РФ, рост доходов составит 0,5%.
«Надеюсь, что тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы. За первые 10 месяцев текущего года — 7,4%. По итогам года ожидается 6,9%, около 7%», — сказал Владимир Путин.