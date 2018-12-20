Сирия: Захарова рассказала, что может измениться с уходом США — но не передумает ли Трамп снова

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома о начале вывода вооруженных сил США из Сирии. По ее мнению, данное обстоятельство наконец создаст «реальную перспективу для политического урегулирования». Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В интервью агентству РИА Новости представитель МИД РФ также напомнила, что американские военнослужащие действовали в САР незаконно — во-первых, без приглашения со стороны официального Дамаска, во-вторых, без резолюции Совета Безопасности ООН. Соответственно, данное решение должно считаться не личной инициативой Вашингтона, а подчинением международному праву.

Кроме того, с уходом армии Соединенных Штатов ряд районов республики, которые в настоящее время переживают тяжелый гуманитарный кризис, могут вернуться под контроль центрального правительства. Например, если все действительно именно так, как заявили в США, одним из первых от иностранной оккупации освободится район вокруг Ат-Танфа на юге Хомса, и в том числе расположенный там лагерь для беженцев «Ар-Рукбан».

«Появляется надежда на то, что многие точки на карте Сирии пойдут путем Алеппо и многих других городов и населенных пунктов, которые уже вернулись к мирной жизни. До тех пор пока там находились американцы, такой надежды не было», — подчеркнула Мария Захарова.

Однако, несмотря на сообщения президента Штатов Дональда Трампа и последовавших затем объявлений Белого дома и Госдепартамента, не покидает внушительная неуверенность — а действительно ли они уйдут? Портал Reuters со ссылкой на своих источников передавал, что вывод сил США займет от 60 до 100 дней. Если стремление Трампа сейчас и искренне, то может ли все вновь поменяться за эти 2-3 месяца?

Лидер Соединенных Штатов еще во время своей избирательной кампании в 2016-м году не раз заявлял о своем желании покинуть САР, но позже, уже будучи в президентском кресле, он всегда давал заднюю. Смущает также и то, что многие американские сенаторы не поддержали стихийное решение Трампа, в том числе и те, которые ранее считались сторонниками нынешнего главы Белого дома.

Военный эксперт, кандидат военных наук Анатолий Матвийчук считает, что даже в случае ухода из Сирии США не откажутся от своих попыток продвигать собственную политику в арабской республике. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Западная коалиция в любом случае существовать не перестанет. Она продолжит подпитывать курдские силы и боевиков, чтобы те продолжали дестабилизировать обстановку в САР. Кроме того, через пару месяцев еще много воды утечет, все может снова поменяться. Все-таки не думаю, что войска Штатов могут вот так просто встать и уйти. Как минимум они завершат те операции, которые начали, в том числе, например, постараются решить вопрос с Манбиджем, который уже был обещан туркам», — предположил наш собеседник.

По его мнению, данное импульсивное решение, о котором было объявлено вчера, было принято лично американским президентом, все еще пытающимся выполнить свое предвыборное обещание перед уходом с должности.

«Эта спешка — очередной пиар Трампа. Во-первых, он приписал заслуги по уничтожению «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) себе и уже потом прибавил, что в таком случае, мол, армии США в Сирии больше делать нечего. Но он не согласовал это с конгрессменами и даже со своими приближенными», — заметил эксперт.

Анатолий Матвийчук также не исключил проведения Штатами и связанными с ними боевиками очередной провокации, которая в дальнейшем и послужит обоснованием для дальнейшей оккупации сирийских территорий.

«Возможно, что это опять будет связано с химическим оружием. В таком случае Вашингтон может представить все так, будто бы вот-де мы уходим, а президент САР Башар Асад при поддержке РФ сразу опять якобы хватается за хлор и зарин. Это будет подано в качестве повода остаться. Кроме того, надо понимать, что если Пентагон и заберет своих военных из Сирии, то он все равно продолжит действовать там через своих союзников», — закончил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.