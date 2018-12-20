Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин заявил о профиците бюджета впервые за семь лет

84
0 Оставить комментарий

Путин заявил о профиците бюджета впервые за семь лет

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил о профиците федерального бюджета впервые с 2011 года.

Путин отметил, что впервые за семь лет федеральный бюджет является профицитным. Он уточнил, что таких результатов не было с 2011 года.

«Профицит бюджета России в 2018 году составит около 2,1% ВВП», — объявил президент.

Президент также отметил, что с начала года ВВП страны вырос на 1,7%. Кроме того, многие другие ключевые экономические показатели также продемонстрировали позитивную динамику.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.