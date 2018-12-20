Путин заявил о профиците бюджета впервые за семь лет

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил о профиците федерального бюджета впервые с 2011 года.

Путин отметил, что впервые за семь лет федеральный бюджет является профицитным. Он уточнил, что таких результатов не было с 2011 года.

«Профицит бюджета России в 2018 году составит около 2,1% ВВП», — объявил президент.

Президент также отметил, что с начала года ВВП страны вырос на 1,7%. Кроме того, многие другие ключевые экономические показатели также продемонстрировали позитивную динамику.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.