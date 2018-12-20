Сирия, 20 декабря. Группировка «Джейш Магавир Ат-Таура» заявила о совместных с силами коалиции США учениях в Хомсе. На севере Алеппо возобновились стычки между курдами и ССА**. САА передислоцирует подкрепления в Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков на западе Алеппо и на юго-востоке Идлиба; передислоцируют подкрепления в провинцию Дейр-эз-Зор.

«Сирийская свободная армия» (ССА): застрелила одного из курдских бойцов в районе города Мареа на севере Алеппо.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: заявляет о совместных учениях с силами коалиции США в провинции Хомс.

Курды: инициировали стычки с протурецкими силами в северной части Алеппо; столкнулись с вылазками неизвестных к востоку от Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между курдскими вооруженными формированиями и отрядами протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) в северной части провинции в районе города Мареа. По данным Twitter-канала (Step_Agency), в результате артобстрелов джихадистов был убит один из бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Военный источник в сети Twitter (badly_xeroxed), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет о том, что курдские силы первыми предприняли попытку атаки позиций ССА.

На западных окраинах Алеппо вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и радикалами исламистских бандгрупп. Согласно данным новостного портала Etilaf, части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам боевиков в пригороде Аль-Мансура. Напомним, накануне поблизости прошли учения Национальных сил обороны****** (NDF), после которых исламисты продолжили провоцировать стычки с силами САР.

Провинция Хомс

Twitter-канал (MaghaweirThowra), подконтрольный проамериканской группировке «Джейш Магавир Ат-Таура», сообщил о том, что боевики формирования провели совместные учения с силами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в районе Ат-Танфа. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления Белого дома о скором выводе своих подразделений с территории Сирии, США не торопятся приступать к исполнению обещания. Многие военные эксперты также уверены в том, что Вашингтон может отказаться от своего слова. Напомним, накануне Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о «победе США над ИГ»1, отметив, что именно эту единственную цель преследовали американские войска. Как известно, Министерство иностранных дел РФ полагает, что вывод сил США создает перспективу для политического урегулирования ситуации в САР. Напомним, войска Пентагона находились в Сирии незаконно, оккупировав территории суверенного государства не имея на то разрешения его законного правительства.

Провинция Дейр-эз-Зор

В силу того что Соединенные Штаты заявили о выводе сил из Сирии, Сирийская арабская армия (САА) приступила к передислокации своих подразделений из провинций Хама и Идлиб в Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (VivaRevolt). Напомним, на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) все еще сохраняется последний анклав «Исламского государства»1, в зачистке которого принимали участие курдские отряды, выступающие при поддержке международной коалиции. В случае если Пентагон действительно выведет свои войска из САР, курды лишатся поддержки Вашингтона и будут вынуждены перебросить все силы к сирийско-турецкой границе, где ожидается крупномасштабное наступление ВС Турции. Это, в свою очередь, повлечет за собой активизацию террористов «Исламского государства» в регионе. Несмотря на то, что объединенные силы курдов и США уже на протяжении нескольких месяцев не могут зачистить «Хаджинский карман», один из высокопоставленных сотрудников американской администрации сообщил, что их союзники в состоянии самостоятельно справиться с распространением террористической угрозы.

Между тем в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах участились вылазки неизвестных. По информации Twitter-канала (VivaRevolt), позиции курдов подверглись нападениям одновременно на нескольких направлениях. Местные активисты полагают, что атаки проводят джихадисты подпольных ячеек ИГИЛ1. Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части региона не утихают стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований. Интернет-портал Step News Agency передает, что обстрелам правительственных сил подверглись позиции боевиков в районе населенного пункта Кафр-Небель, расположенного в южной части Идлиба. Кроме того, ответные удары военнослужащих САР пришлись по военным объектам исламистов недалеко от деревни Хеш. Напомним, территории на линии соприкосновения сил сторон входят в демилитаризованную зону глубиной в 15-20 километров. Ее границы были определены Меморандумом от 17 сентября, заключенным после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)